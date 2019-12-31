YURTHABER
  4. Ankara Valisi Şahin'den polis ve jandarma personeline yeni yıl ziyareti

Ankara Valisi Şahin'den polis ve jandarma personeline yeni yıl ziyareti

ANKARA HABERLERİ  | 31.12.2019 23:03 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, Akıncılar kontrol noktası ile Etimesgut Şehit Osman Avcı Polis Merkezi'nde görev yapan emniyet ve jandarma personelinin yeni yılını kutlayarak, tatlı ikramında bulundu

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni yıl dolayısıyla Akıncılar kontrol noktası ile Etimesgut Şehit Osman Avcı Polis Merkezi'nde görev yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Vali Şahin'e İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut eşlik etti.

İlk olarak kontrol noktasındaki polis ve jandarma personelinin yeni yılını kutlayan Şahin, buradaki faaliyetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Şahin, daha sonra personele tatlı ikram etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Şahin, ardından Etimesgut Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliğine ziyarette bulundu. Buradaki personelin de yeni yılını kutlayan Şahin, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İl genelinde önemli bir asayiş olayı olmadığını belirten Şahin, soru üzerine, Ankara'da sabah saatlerinde polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Vasip Şahin, buradaki temaslarının ardından yılbaşı tedbirlerini denetlemek üzere İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi
DESMÜD başkanı Zeki Demirtaşoğlu’ndan yeni yıl mesajıDESMÜD başkanı Zeki Demirtaşoğlu’ndan yeni yıl mesajı
Zabıta’dan yılbaşı denetimleriZabıta’dan yılbaşı denetimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Valisi Vasip Şahin Etimesgut Şehit Osman Avcı Polis Merkezi İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut yeni yıl

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Ankara Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
06:33
Sabah
08:03
Öğle
12:57
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Çayyolu Kuzucu Eczanesi
Cankaya
Feza Eczanesi
Cankaya
Hamdibey Eczanesi
Cankaya
Mayıs Eczanesi
Cankaya
Sun Eczanesi
Cankaya
Varol Eczanesi
Cankaya
Yeni Bengü Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.