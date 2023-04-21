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Ankara Valisi Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı

21.04.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, bayramlar ile kutlu gün ve gecelerin, manevi duyguların milli birlik ve beraberliğin doruğa ulaştığı müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

Ramazanın zihinlere güzellik, ruhlara tazelik getirerek gönülleri zenginleştiren ve insan iradesini eğiterek toplumsal hayata huzur getirdiğini kaydeden Şahin, bayrama kavuşmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle bu günlerin buruk geçtiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazanı Şerif'in şifasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Bu toprakların insanı olarak her türlü neşede ve kederde gönülleri bütünleştiren, ruhlarda ve yüreklerdeki kırgınlıkları onaran bayramları fırsat bilmeliyiz. Gücümüz yettiğince iyiliklere ve güzelliklere yönelerek bayramın muştusunu yaymalı, ihtiyaç içinde bulunan tüm kardeşlerimize el uzatmalı, sevgi ve şefkatle yaralarına şifa olmalıyız.

Ramazan Bayramı'nın milletimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, Ankaralı hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Ülke ve millet olarak nice bayramlara huzur ve afiyetle erişmeyi yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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Vali Ankara Ramazan Vasip Şahin

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