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  4. Ankara Valisi Şahin'den "Vefa Sosyal Destek Grupları" paylaşımı:

Ankara Valisi Şahin'den "Vefa Sosyal Destek Grupları" paylaşımı:

ANKARA HABERLERİ  | 09.04.2020 20:28 | Son Güncelleme

"Bizler tüm ihtiyaç sahipleri için gece gündüz demeden görevimizin başındayız"

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bizler tüm ihtiyaç sahipleri için gece gündüz demeden görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Vali Şahin'in Twitter hesabından, "Değerli Büyüklerimiz, Vefa Sosyal Destek Gruplarımızla Kovid-19 ile mücadele sürecinde 24 saat yanınızdayız. Kamu görevlilerimiz ve gönüllülerimizle birlikte sizlerin hizmetindeyiz" başlığı ile görüntülü bir mesaj yayınladı.

Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı video mesajında Vali Şahin, şu ifadelere yer verdi;

"Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 65 yaş ve üstü yaşlılarımız ile kronik hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerimize ulaşan her çağrı ve talep, titizlikle değerlendiriliyor. Bizler tüm ihtiyaç sahipleri için gece gündüz demeden görevimizin başındayız."

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