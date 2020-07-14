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Ankara Valisi Vasip Şahin, Haymana’yı ziyaret etti

ANKARA HABERLERİ  | 14.07.2020 17:39 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Vasip Şahin Haymana’da bir dizi incelemelerde bulundu.Haymana ‘da incelemelerde bulunan Vali Şahin‘in ilk durağı İlçe Kaymakamlık binasında İlçe Kaymakamı Muhammed Gürbüz oldu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Haymana’yı ziyaret etti

Ankara Valisi Vasip Şahin Haymana’da bir dizi incelemelerde bulundu.
Haymana ‘da incelemelerde bulunan Vali Şahin‘in ilk durağı İlçe Kaymakamlık binasında İlçe Kaymakamı Muhammed Gürbüz oldu. İlçe Kaymakamı Muhammed Gürbüz’ü makamında ziyaret eden Vali Şahin burada hazır bulunan kamu kurum müdürleri ile istişarelerde bulundu.
Daha sonra Haymana İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Şahin, burada Jandarma Komutanı Yasin Adıgüzel tarafından ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Yeni yapılmış olan Haymana İlçe Tarım Hizmet Binasına geçen Şahin burada İlçe Tarım Müdürü Aydın Coşkun’u makamında ziyaret etti.
Ankara Valisi Şahin ayrıca inşaatı tamamlanmak üzere olan Haymana Halk Eğitim Müdürlüğü Binasını gezerek burada detaylı incelemelerde bulundu.
Ankara Valisi Şahin son olarak Haymana Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Haymana’dan ayrıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Haymana’yı ziyaret etti

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