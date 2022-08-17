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Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi vefat etti

17.08.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi vefat etti

Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Nebahat Şahin'in cenazesi, yarın İstanbul'un Pendik ilçesindeki Kaynarca Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kaynarca Koca Mezarlığı'na defnedilecek.

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