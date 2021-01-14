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Ankara ve Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

14.01.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Ankara ve Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

Ankara ve Antalya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yuva Mahallesi'ndeki taşınmaz ve bu taşınmaz üzerindeki binaların özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 15 milyon 200 bin lira ile Sınırlı Sorumlu Arissa Konut Yapı Kooperatifi tarafından verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesi Kargıcak Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin ihalede ise en yüksek teklifi, 22 milyon 133 bin 500 lira ile Güryap Konut İnşaat Mühendislik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi verdi.

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