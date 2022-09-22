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Ankara ve Edirne'deki özelleştirme kapsamında yer alan taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

22.09.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara ve Edirne'deki özelleştirme kapsamında yer alan taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara ve Edirne'deki taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programındaki Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Ankara'nın Beypazarı ilçesi, Hacıkara Mahallesi'ndeki toplam 3 bin 610 metrekare yüz ölçümlü 6 taşınmazın bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 10 milyon 850 lira bedelle Recep Olcay'dan geldi.

Edirne'nin, Merkez ilçesi, Sarıcapaşa Mahallesi'ndeki, 3 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesinde ise en yüksek teklif, 24 milyon 500 bin lira bedelle, Atlas İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited tarafından verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

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