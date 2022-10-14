Ankara Yenimahalle Belediyespor Hentbol Takımı, yarın Jomi Salerno ile karşılaşacak

Ankara Yenimahalle Belediyespor, Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında İtalya'nın Jomi Salerno takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak.

Palapalumbo Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise yine aynı salonda ve saatte olmak üzere 16 Ekim Pazar günü yapılacak.​​​​​​​

