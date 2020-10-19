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Ankara zabıtasından Haymana’da şeffaf kabin ve hijyen paketi mesaisi

ANKARA HABERLERİ  | 19.10.2020 10:51 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, pandemi sürecinde toplum sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını 7/24 aralıksız sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, pandemi sürecinde toplum sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını 7/24 aralıksız sürdürüyor. Ankara zabıtası son olarak Haymana ilçesinde maske, siperlik ve dezenfektan dağıtımı yaparken, servis araçlarına ise şeffaf kabin montajı gerçekleştirildi.
Başkent’te korona virüs salgınıyla topyekün mücadele eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da vatandaşların sağlığını korumak için hijyen paketi dağıtımına devam ediyor. Kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankara zabıtası, son olarak Haymana ilçesinde özellikle vatandaşların uğrak noktası haline gelen pazar yerleri ile toplu taşıma araçlarında maske, siperlik ve dezenfektandan oluşan hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Vatandaşlara ve esnafa sosyal mesafe kurallarının hatırlatıldığı ilçede C plaka servis araçlarına da ücretsiz şeffaf kabin yerleştirildi.
Toplu taşıma araçlarında hem yolcuların hem de sürücülerin sağlığını önceleyen Büyükşehir Belediyesi, dolmuş ve taksilerden sonra servis araçlarında da şeffaf kabin uygulamasını yayınlaştırmaya başladı. Haymana Şoförler Odası Genel Sekreteri İsmail Bayram, Büyükşehir Belediyesine bu hizmeti için teşekkür ederek, “Daha önce böyle bir hizmetle karşılaşmamıştık. Hizmet istiyoruz ve bu hizmetten de çok memnunuz. Arkadaşlarımız adına Büyükşehir Belediyesine ve Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim” dedi.
Ankara Zabıtası Şube Müdürü Veda Oğan, Haymana ilçesinde pazarcı, taksici ve servis esnafına hijyen desteği sağlamak için yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, şunları söyledi:
“İlk olarak servis araçlarımıza şeffaf kabin uygulamamızı ücretsiz bir şekilde yaptık. Daha sonra taksi durağımıza, pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza siperlik, maske ve dezenfektan dağıttık. Onlara sosyal mesafe kurallarını hatırlatıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi sürecinde esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz.”

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