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  4. Ankara'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelisi yakalandı

Ankara'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelisi yakalandı

AA AA
15.05.2024 07:35
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Ankara'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelisi, jandarmanın düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün Mamak ilçesi Kıbrısköy Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay sonrası kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerden 3'ünü aynı gün olayda kullanılan silahlarla birlikte gözaltına aldı.

Firari şüpheli G.Ç'nin (20) ise Çankaya ilçesi Kahire Caddesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timinin, saat 01.30 sıralarında düzenlediği operasyonda, zanlı gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı firari silahlı kavga

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