Ankara'da 20 kilogram eroin ele geçirildi

Ankara'da polis ekiplerince düzenlenen iki operasyonda 20 kilogram eroin ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uyuşturucu temin ve ticareti ile mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdüren Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, daha önce de aynı suçtan hakkında işlem yapılan M.A'nın, E.Ö ve A.A. ile Ergazi Mahallesi Batı Bulvarı'nda uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıları takibe alan ekipler, şüphelileri bir süre takip ettikten sonra eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların gösterdikleri ve Ö.D'ye ait olduğu öğrenilen Yenimahalle ve Keçiören ilçelerindeki iki adreste arama yapan ekipler, 5 kilogram eroin ele geçirdi.

- İkinci operasyonda 15 kilogram eroin ele geçirildi

Çalışmalarını sürdüren Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Afganistan uyruklu zanlıların bir alışveriş merkezi etrafında uyuşturucu sattıkları ve ellerinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu istihbaratı üzerine bölgeyi izlemeye aldı.