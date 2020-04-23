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Ankara'da 23 Nisan doğumlu çocuklara yaş günü sürprizi

ANKARA HABERLERİ  | 23.04.2020 16:39 | Son Güncelleme

Ankara'da 23 Nisan doğumlu çocuklara yaş günü sürprizi

Ankara'da doğum günü 23 Nisan'a denk gelen çocukların hem bayramları hem de doğum günleri kutlandı.

Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, doğum günü olduğu için Mustafa Yılmaz (13), Nisa Nur Başakçı (7), Zafer Emir Arslan (7), Reyyan Yeşil (13) ve Elif Ünal'ı (17) evlerinde ziyaret etti.

Pastalı sürpriz yapılan çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlandı.

Çocukların mutluluğuna ortak olan Belediye Başkanı Süleyman Acar'a aileler teşekkür etti. Acar, çocukların mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Öte yandan, iki evladını trafik kazasında kaybeden Zülal Gökçe'nin de doğum günü kutlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Kızılcahamam Mustafa Yılmaz

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İmsak
04:19
Sabah
05:52
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:42
Yatsı
21:08

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Sibel Ersoy Eczanesi
Cankaya
Altınkoru Eczanesi
Cankaya
Gülcan Eczanesi
Yenimahalle
Yeni Gizem Eczanesi
Yenimahalle
Ege Eczanesi
Mamak
Fatih Eczanesi
Mamak
Papatya Eczanesi
Cankaya
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