YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara’da 23 Nisan şarkılar ve marşlar eşliğinde kutladı

Ankara’da 23 Nisan şarkılar ve marşlar eşliğinde kutladı

ANKARA HABERLERİ  | 24.04.2020 11:49 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı Türk bayrağı ve balonlarla süslenmiş üstü açık otobüslerle ilçe ilçe dolaşarak şarkılar ve marşlar eşliğinde kutladı.Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği kutlama programı kapsamında Türk bayrağı ve balonlarla süslenmiş gezi otobüsleri, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan’da cadde ve bulvarlarda dolaşarak Başkentlileri evlerinin balkonlarına davet etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı Türk bayrağı ve balonlarla süslenmiş üstü açık otobüslerle ilçe ilçe dolaşarak şarkılar ve marşlar eşliğinde kutladı.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği kutlama programı kapsamında Türk bayrağı ve balonlarla süslenmiş gezi otobüsleri, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan’da cadde ve bulvarlarda dolaşarak Başkentlileri evlerinin balkonlarına davet etti. Vatandaşların balkonlara ve pencerelere çıkarak Büyükşehir Belediyesinin araçlarını alkışlarla ve Türk bayraklarıyla karşılaması renkli görüntüler oluşturdu.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şaban Ünal, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan çocukların bayramını kutlayarak, yüzlerini bir nebze olsun güldürmeyi amaçladıklarını söyledi. Ünal, şöyle konuştu:
“Öncelikle Ankara özelinde bütün ülkemiz çocuklarının ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Bizlere bu gururu yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği ve katkısı olan herkesi şükran ve minnetle anıyoruz. Korona virüs sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklarımızın bayram sevincini nasıl paylaşabiliriz diye düşündük. Gezi otobüslerimizi süsledik. Çocuklarımızı pencerelere ve balkonlara davet ederek çalınan 23 Nisan şarkılarına ve marşlara eşlik etmelerini sağlayarak onların bayram coşkusunu yaşamasını istedik.”
Animasyon gösterileriyle de çocukları eğlendiren Büyükşehir Belediyesinin kutlama programını evinden seyreden Atilla Özcan (51), “100. yılımızın en büyük gününde sokaklara çıkamamamız, halkla birlikte olamamamız bizi ziyadesiyle üzüyor. Atatürk ilkelerini her yerde, her zaman, en küçük çocuktan en yaşlı insana kadar herkes sonsuza kadar ilelebet devam ettirecektir. Büyükşehir Belediyesine böyle bir kutlamayla bizleri balkonlarımızda ya da pencerelerde de olsa buluşturduğu için teşekkür ediyorum” dedi.
Hican Özcan (42) ise “Böyle bir organizasyonu düşünüp yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Evde kaldığımız şu günlerde hepimize moral oldu. Cumhuriyetimiz için çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
Başkentliler saatler 21.00’i gösterdiğinde tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak evlerinin balkonlarına ve pencerelerine yeniden çıktı. Işık oyunları ve havai fişek gösterilerinin eşliğinde kentin dört bir yanında balkonlarına çıkan vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı seslendirdi. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar rekor kırarken, Ankara’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel birlik ve beraberlik duygusu tarihi görüntülere ev sahipliği yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi

İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

23 Nisan’da Çocuk Yuvasında Korku Dolu Anlar

23 Nisan’da Çocuk Yuvasında Korku Dolu Anlar

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

"Şifalı eller" ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı

"Şifalı eller" ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı

Ankara Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:18
Sabah
05:51
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:43
Yatsı
21:10

Ankara Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Laçin Eczanesi
Cankaya
Mustafa Kemal Eczanesi
Cankaya
Kaşıkçı Eczanesi
Yenimahalle
Nihal Eczanesi
Yenimahalle
Mamak Eczanesi
No246
Gürsel Eczanesi
Mamak
İlkem Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.