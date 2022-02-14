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Ankara'da 2,3 ton kaçak tütün ele geçirildi

14.02.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 2,3 ton kaçak tütün ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 ton 330 kilogram kaçak tütüne el konuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetleri neticesinde, şüpheli bir araçla kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı.

Araştırma sonucunda şüpheli araç belirlenerek takip edildi. Aracın kasasında yapılan aramada karton kutular içerisinde birer kilogramlık tütün paketlerinin bulunduğu tespit edildi.

İl Tarım Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla yapılan incelemede, paketlerdeki bandrollerin yasal ve geçerli olmadığı, ürünlerin kaçak olduğu anlaşıldı.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan toplam 2 ton 330 kilogram tütünün, vergileri ödenmeksizin satışa sunulması engellendi. Araç sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.

Öte yandan gümrük muhafaza ekiplerinin Ankara'da düzenlediği diğer bir operasyonda da şüpheli araçtaki yasa dışı sarma sigara üretiminde kullanılan 170 bin makarona el konuldu.

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