Ankara'da 3 yıl önce yaptığı drift görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 8 bin 353 lira ceza

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3 yıl önce drift yaptığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılan sürücüye 8 bin 353 lira ceza kesildiğini ve ehliyetine el koyulduğunu bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesapları ile internet haber sitelerinde, Ankara'da drift ve hız yapan bir araca ilişkin görüntüler paylaşıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde araç sürücüsü Mustafa Erdem Karagöl'ün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Yapılan incelemelerde görüntülerin 2018 yılında çekildiği tespit edilmiştir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine el konulmuş ve 8 bin 353 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca araç trafikten men edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

