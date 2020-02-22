YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

Ankara'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

ANKARA HABERLERİ  | 22.02.2020 06:57 | Son Güncelleme

Çankaya ilçesindeki uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alındı

Başkentte eğlence mekanlarına ve umuma açık yerlere yönelik yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, çeşitli birimlerden 50 ekip ve 500 polisin katılımıyla Çankaya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İşletme ruhsatlarını kontrol eden polis ekipleri, mekanlardaki şahıslar üzerinde GBT kontrolü yaptı. Denetimlerde 2 bin 159 kişinin bilgilerini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 12 kişiyi ise gözaltına alındı.

Ayrıca uygulama kapsamında denetlenen 50 iş yerinden, kurallara uymadığı belirlenen 30'una adli ve idari yönden cezai işlem yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de gönüllü itfaiyeciler çoğalıyor

Balıkesir’de gönüllü itfaiyeciler çoğalıyor

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: 11 yaralı

Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: 11 yaralı

Altın madalya Ceren’in

Altın madalya Ceren’in

Ankara Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:26
Öğle
13:07
İkindi
16:08
Akşam
18:38
Yatsı
19:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Aksoy Eczanesi
Cankaya
Ataselin Eczanesi
Cankaya
Emre Eczanesi
Cankaya
Seferoğlu Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Yeni Narçiçeği Eczanesi
Cankaya
Yücetepe Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.