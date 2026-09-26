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Halit Özgür Sarı, Neslihan Atagül’ü partneri oldu

Uzun süredir ekrandan uzak olan Neslihan Atagül Kaderin Cilvesi dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Güzel oyuncunun partneri Halit Özgür Sarı oldu.

Halit Özgür Sarı, Neslihan Atagül’ü partneri oldu

Çocuğunu kucağına aldıktan sonra ekrandan uzaklaşan Neslihan Atagül gelen teklifleri değerlendirdi. Güzel oyuncu Kaderin Cilvesi dizisiyle el sıkıştı.

Neslihan Atagül’ün yeni dizisi “Kaderin Cilvesi”nin hazırlıkları sürüyor. Ay Yapım imzalı dizinin başrol erkek oyuncusu da belli oldu.

Halit Özgür Sarı, Neslihan Atagül’ü partneri oldu 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; rol için görüşülen başarılı oyuncu Halit Özgür Sarı ile el sıkışıldı.
Halit Özgür Sarı, Neslihan Atagül’ü partneri oldu 2

PERİ İLE ADEM’İN HİKÂYESİ

Kanalı henüz belli olmayan “Kaderin Cilvesi”nde Neslihan Atagül pavyon dansçısı Peri’ye, Halit Özgür Sarı ise taksici Adem’e hayat verecek.

Sarı, yeni rolü için geçen ay başında verdiği röportajda “Çok iyi bir senaryo ve kadroya sahip çok saygıdeğer bir iş var önümde…” demişti.

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Neslihan Atagül Halit Özgür Sarı
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