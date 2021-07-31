Ankara'da Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmen yakalandı

Başkentte yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 30 Temmuz'da Gölbaşı ilçesinde yabancı uyruklulara yönelik uygulama yapıldı.

Yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmen ile bu kişilere aracılık ettikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı.



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