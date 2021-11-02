YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Ankara'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Kırıkkale'de yakalandı

Ankara'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Kırıkkale'de yakalandı

02.11.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Kırıkkale'de yakalandı

Ankara'da ev arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, Kırıkkale'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.M'nin (42) Ankara'nın Mamak ilçesindeki ikametinde ev arkadaşı H.E'yi bıçakla öldürdüğü ve taksiyle Kırıkkale'ye geldiği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin bulunduğu aracı Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında durduran ekipler, E.M'yi gözaltına alındı.

Zanlının Kırıkkale'deki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonu görünmedi! Yollara düştülerSonu görünmedi! Yollara düştüler
PARTNERÜnlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!
Kırıkkale'de öğrenciler, "Çocuk Tarım Akademisi"nde tarımı öğreniyorKırıkkale'de öğrenciler, "Çocuk Tarım Akademisi"nde tarımı öğreniyor
Anahtar Kelimeler:
Ankara Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 2 Kasım Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
12:35
İkindi
15:24
Akşam
17:50
Yatsı
19:10

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Salı

Avundukluoğlu Eczanesi
Merkez
Özercanlar Eczanesi
Merkez
Avundukluoğlu Eczanesi
Merkez
Özercanlar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.