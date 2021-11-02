Ankara'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Kırıkkale'de yakalandı

Ankara'da ev arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, Kırıkkale'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.M'nin (42) Ankara'nın Mamak ilçesindeki ikametinde ev arkadaşı H.E'yi bıçakla öldürdüğü ve taksiyle Kırıkkale'ye geldiği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin bulunduğu aracı Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında durduran ekipler, E.M'yi gözaltına alındı.

Zanlının Kırıkkale'deki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.



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