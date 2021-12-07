Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 1268 kişiden 225'i tutuklandı

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1268 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokaklar ve umuma açık yerlerde, 18 Kasım-2 Aralık arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 476 bin 724 kişi, kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1268 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 225'i tutuklandı.

Kontrol edilen 227 bin 60 otomobilden 17'sinin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 37 motosiklet ve 30 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 206 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 34 kurusıkı tabanca, 48 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 446 fişek, 30 belgesiz av tüfeği ile 30 kesici ve delici alet ele geçirildi.

