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Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 1444 kişiden 242'si tutuklandı

27.10.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 1444 kişiden 242'si tutuklandı

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1444 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde, 7-21 Ekim arasında asayiş uygulamaları yapıldı.

Uygulamalarda, şüpheli görülen 504 bin 141 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1444 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 242'si tutuklandı.

Bu arada kontrol edilen 259 bin 384 otomobilden 17'sinin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 100 motosiklet ve 36 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 950 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 4 bin 256 bandrolsüz sigara, 35 kurusıkı tabanca, 63 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 643 fişek, 16 belgesiz av tüfeği ile 42 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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