Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 1629 kişiden 253'ü tutuklandı

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1629 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde, 4-18 Kasım arasında asayiş uygulamaları yapıldı.

Uygulamalarda, şüpheli görülen 533 bin 935 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1629 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 253'ü tutuklandı.

Kontrol edilen 296 bin 66 otomobilden 30'unun çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 58 motosiklet ve 42 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 406 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 704 bandrolsüz sigara, 32 kurusıkı tabanca, 61 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 561 fişek, 24 belgesiz av tüfeği ile 27 kesici ve delici alet ele geçirildi.

