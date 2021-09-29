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Ankara'da asayiş uygulamasında yakalanan 1020 kişiden 241'i tutuklandı

29.09.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da asayiş uygulamasında yakalanan 1020 kişiden 241'i tutuklandı

Başkentte asayiş uygulamalarında yakalanan 1020 kişiden 241'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde 9-23 Eylül tarihleri arasında asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda şüpheli görülen 447 bin 878 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1020 kişi yakalandı, adliyeye sevk edilenlerden 241'i tutuklandı.

Kontrol edilen 169 bin 27 otomobilden 17'sinin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 47 motosiklet ve 35 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 1399 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda, 590 bandrolsüz sigara, 44 kurusıkı tabanca, 57 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 760 fişek, 24 belgesiz av tüfeği ile 33 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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