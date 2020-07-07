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Ankara'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

ANKARA HABERLERİ  | 07.07.2020 22:12 | Son Güncelleme

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü toplantısında, asker uğurlamalarında açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama yapılmasına müsaade edilmemesi kararı alındı

Ankara'da asker uğurlamalarında açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlama yapılmasına kısıtlama getirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştü, yeni kararlar aldı.

Bazı yerlerde sokak veya köy düğünleri, kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerde gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle bazı mahalle ve köylerin karantinaya alındığı hatırlatıldı.

- Asker uğurlamalarına kısıtlama

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama tören ve eğlencelerin gerçekleştirildiğinin gözlendiği belirtilen açıklamada, asker uğurlamalarının başta askerlik yükümlüleri olmak üzere aynı ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı kaydedildi.

Açıklamada yeni alındığı ifade edilen kararlara göre, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan ve fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarında, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama gibi etkinliklere hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.

Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilecek ancak bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş ve benzeri kişilerin katıldığı toplu uğurlamalara müsaade edilmeyecek.

Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacak.

Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemler başlatılacak.

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