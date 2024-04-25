Ankara'da bakkalda kundaklama şüphesiyle çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi Leylak Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında bulunan bakkalın işletmecisi Yavuz Ö. dükkan önünde kimliği belirsiz kişilerle kavga etti.
Olaydan kısa süre sonra iddiaya göre dükkana gelen kimliği belirsiz bir grup kapalı halde bulunan dükkanı ateşe verdi.
Dükkanda çıkan yangın üst katlara sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sırasında can kaybı ve yaralanan olmazken, kundaklama şüphesiyle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.