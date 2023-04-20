Ankara’da bir cinayet olayı aydınlatıldı

Jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde cinayeti işleyen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kadıköy Mahallesi Armutludere mevkiindeki otluk arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koyunlarını meraya çıkaran çoban Sabit Yürük, ağaçlar arasında bir kafatasına rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kafatasının bir insana ait olduğunu belirleyerek, cesedin kalan kısmını aramaya başladı. Ekipler, bir günlük çalışmanın ardından cesetten kalan kemikleri de bularak incelenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan çalışmalar neticesinde erkek şahsın bedeni ile olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak bulunarak muhafaza altına alındı. Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince bulunan kafatası ve giysilerden yola çıkılarak cesedin Ekim 2022 yılında kaybolan H.G. adlı şahsa ait olduğu tespit edilerek, devam eden araştırmalar neticesinde maktul H.G. ile aynı yerde çalışan ve maktul ile aynı tarihlerde kimseye haber vermeden çalıştığı yerden ayrıldığı tespit edilen M.L. isimli şahsın şüpheli olarak araştırılmasına başlanıldı.

JASAT ekiplerince yapılan çeşitli araştırmalar ve titiz çalışmalar sonucu M.L. isimli şahsın Sakarya ilinde olduğu tespit edilerek müteakibinde ise şüpheli M.L. 17 Nisan 2023 tarihinde Sakarya ilinde çalıştığı inşaatta Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yakalanarak Ankara iline getirildi. Yürütülen soruşturmada cinayeti işlediğini itiraf etti. Şüpheli M.L. 18 Nisan 2023 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

