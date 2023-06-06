Ankara'da bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 930 bin boş makaron, 52 bin 708 paket kaçak sigara, 3 bin 158 bandrol, 1200 litre etil alkol, 1091 elektronik/muhtelif eşya, 1000 dolu makaron, 245 puro, 96 şişe sahte alkollü içki, 53 cep telefonu, 35 kilogram tütün, 3 IBC tank ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirilirken, 33 şüpheli gözaltına alındı.

