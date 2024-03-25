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  4. Ankara'da bir hastanede sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti

Ankara'da bir hastanede sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti

AA AA
25.03.2024 15:17
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir hastanede muayene olmak için beklediği sırada sedyeden düşürülen Muharrem D'nin ölümüne ilişkin, hasta bakıcılar ve hemşire hakkında, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 Mart'ta Yenimahalle'deki bir hastanenin dahiliye polikliniğinde yatan Muharrem D, hasta bakıcıları refakatinde sedye üzerinde göz muayenesine götürüldü.

Muharrem D'ye refakat eden hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T'nin, sedyenin ayarlarıyla oynadıkları sırada hasta sedyeden düştü.

Sağlık görevlileri, kafa üstü düşen Muharrem D'nin beyin kanaması geçirdiğini belirledi.

Yoğun bakım servisine alınan hasta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DE SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanın ölümünün ardından, hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlattı.

Muharrem D'nin sedyeden düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

Görüntülerde, hasta bakıcıların sedyenin ayarlarıyla oynadığı esnada, üzerinde hasta bulunan sedyenin aniden düştüğü, muayene için sıra bekleyenler ve sağlık görevlilerinin telaşla hastayı yerden kaldırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

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