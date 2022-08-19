YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Ankara'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

19.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üzerinden kimlik çıkmayan kişiye araç çarptığı değerlendiriliyor

Ankara'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Ankara'da yol kenarında bir kişinin cesedi bulundu.

Mustafa Kemal Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda sabah saatlerinde yol kenarında bir ceset olduğu ihbarını alan polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yol kenarında üzerinde mavi kot pantolon ile siyah tişört bulunan 35 yaşlarındaki bir erkeğin cansız bedenini bulan polis, cesedin üzerinde kimlik bulunmadığını belirledi.

Daha sonra olay yeri inceleme birimlerinin de yaptığı çalışmalarda cesedin bulunduğu yer ve yakınlarında bir otomobile ait parçalar bulundu.

Bir otomobilin söz konusu kişiye çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, bölgedeki kameraları incelemeye aldı.

Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındıAnkara'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldıCumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı
Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıErzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
ceset

Ankara Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:24
Sabah
05:57
Öğle
12:57
İkindi
16:44
Akşam
19:48
Yatsı
21:15
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.