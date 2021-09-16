Ankara'da bir lokantada düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde husumetli olduğu kişinin bulunduğu lokantada ateş açan ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, olay yerinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'taki bir lokantaya gelen Erhan T, husumetli olduğu öğrenilen Ahmet A. ile kardeşi Ali A'ya pompalı tüfekle ateş açtı.
Ahmet A. başından ağır yaralandı, Ali A. ve lokantada çalışan bir garson isabet eden saçmaların etkisiyle hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine en yakın hastaneye kaldırıldı.
Saldırgan Erhan T, olay yerindeki güvenlik güçlerince silahıyla yakalandı.
Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen saldırgan, olay yerine gelen özel harekat polislerince gözaltına alındı.
Bu arada saldırı sırasında iş yerinde hasar oluştu.
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