YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da bir tırda 12 milyon boş makaron ele geçirildi

Ankara'da bir tırda 12 milyon boş makaron ele geçirildi

13.12.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir tırda 12 milyon boş makaron ele geçirildi

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı'nda bir tırda 12 milyon boş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Niğde-Ankara kara yolu Gölbaşı girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada, 12 milyon boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Y.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"
PARTNER Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek
Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdüGençlerbirliği, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Gölbaşı

Ankara Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:54
Öğle
12:48
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazartesi

Cadde Tunus Eczanesi
Cankaya
Ege Sena Eczanesi
Cankaya
Emre Eczanesi
Cankaya
Hacer Eczanesi
Cankaya
Hazan Eczanesi
Cankaya
Leman Eczanesi
Cankaya
Pınar Kaynar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.