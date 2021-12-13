Ankara'da bir tırda 12 milyon boş makaron ele geçirildi

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı'nda bir tırda 12 milyon boş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Niğde-Ankara kara yolu Gölbaşı girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada, 12 milyon boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Y.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz