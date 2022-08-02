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Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı

02.08.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 130 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 19- 27 Temmuz'da suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince icra edilen devriyelerde, çeşitli suçlardan aranan 130 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

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