Ankara'da deprem tatbikatı yapılacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, 17 Ağustos Depremi Anma Programı kapsamında 17 Ağustos Çarşamba günü deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.

AFAD'ın açıklamasına göre, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yerleşkesinde saat 01.00'de yapılacak deprem tatbikatına, AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma, Çevik Kuvvet, Türk Silahlı Kuvvetleri DAK Taburu, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Ekibi, Türk Kızılay, UMKE, 112 Acil Yardım, AKUT Derneği ve ANDA'dan toplam 262 personel, 45 araç ve 8 arama köpeği katılacak.

