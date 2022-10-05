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Ankara'da dere yatağına devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

05.10.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da dere yatağına devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde otomobilin dere yatağına devrildiği kazada anne ve kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.E'nin kullandığı 06 NBR 47 plakalı otomobil, D-140 kara yolunun Çayırhan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada, sürücü A.E. ve otomobilde bulunan kızı Z.E. yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nallıhan

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