Ankara'da dere yatağına devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde otomobilin dere yatağına devrildiği kazada anne ve kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.E'nin kullandığı 06 NBR 47 plakalı otomobil, D-140 kara yolunun Çayırhan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada, sürücü A.E. ve otomobilde bulunan kızı Z.E. yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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