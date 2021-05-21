Ankara'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Pursaklar ilçesindeki Çevre Yolu'nda 45 ABC 614 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Motosiklette bulunanlardan Ali Şahin Iğdır olay yerinde hayatını kaybederken, Zafer Kılıç ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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