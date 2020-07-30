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Ankara'da devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti, oğulları yaralandı

ANKARA HABERLERİ  | 30.07.2020 20:51 | Son Güncelleme

Ankara'da devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti, oğulları yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti, oğulları yaralandı.

İlçe merkezine 50 kilometre mesafede bulunan Dudaş Mahallesi'nde arazilerinden evlerine dönen Ömer Sağlam (72) idaresindeki 14 AL 157 plakalı traktör, rampadan inerken devrildi.

Sürücüyle eşi Halime Sağlam (67) kaza yerinde hayatını kaybetti, oğulları Öner Sağlam (47) yaralandı.

Yaralı Sağlam, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin cenazeleri kaza yerindeki incelemelerin ardından morga konuldu.

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