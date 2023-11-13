Ankara’da “Dünya Uzman Çavuşlar Günü” kutlaması

Dünya Uzman Çavuşlar Günü nedeniyle Uzmanlar Federasyonu (UZFED), Sincan ilçesinde program düzenledi. Programa Sincan Belediye Murat Ercan, MHP İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan ve vatandaşlar katılım gösterdi. Düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve şiir okundu.

Programda konuşan UZFED Onursal Başkanı Ali Tilkici, “Şu anda silahlı kuvvetlerde görev yapan 200 bin uzman çavuş var. Bu uzman çavuşlar sözleşme ile görev yapıyorlar. Devletimizden isteğimiz 200 bin kahramanın mesleki endişe olmadan, kadroya kavuşturulmaları. Diğer sözleşmeli memurlar kadroya alındı. Vatan için canını veren kahramanların da bir an önce kadroya kavuşacaklarını umuyoruz. Görevde olan ve emekli olan uzman çavuşlarımızın bazı sorunları var bunların çözülmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

