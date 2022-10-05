Ankara’da düzenlenecek Tek Pota Lise 3x3 Basketbol Turnuvası’nın tanıtımı yapıldı

Lokman Hekim Üniversitesi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilecek Tek Pota Lise 3x3 Basketbol Turnuvası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Lokman Hekim Üniversitesi’nin Söğütözü’ndeki kampüsünde gerçekleştirilen toplantıya Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Altuğ, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Fatih Gültekin, Lokman Hekim Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aldanmaz, Türk Telekom Spor Kulübü Asbaşkanı Savtekin Şentürk, Türk Telekom Basketbol Takımı Genel Menajeri Önder Külçebaş katıldı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Telekom Spor Kulübünün de desteklediği turnuvanın ikincisi bu yıl 8-29 Ekim tarihlerinde yapılacak. Organizasyon Ankara’daki liselerden 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Altuğ, sağlık temalı bir üniversite olduklarını belirterek, "Spora çok önem veriyoruz. Bu yüzden bu turnuvaya çok önem veriyoruz. Hayatımızın her alanında sporu bulundurmalıyız. Harekette bereket vardır, bu sözle yola çıkarak bu turnuvayı organize ettik. Beklediğimizden daha fazla destek geldi. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz ama inşallah çok daha fazlasını yapacağız." dedi.

Fatih Gültekin, bir tıp doktoru olarak spor yapmanın önemine vurgu yaparak, "Spor bizim için vazgeçilmezdir. Bir hekim olarak söylüyorum, sporla ilgilendiğiniz dönemler zaman kaybı değildir tam tersi başarınızı artırır. Keyifli bir turnuva olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çok fazla paydaşın bu organizasyonda payı olduğunu ve turnuvanın ortaya çıkış hikayesini anlatan Mehmet Aldanmaz ise şunları söyledi:

"Geçen sene bir ayda 48 takıma ulaşmak da zorlanmıştık, şimdi bir haftada kontenjan doldu. Gerçekten katılamayan takımlar çok üzüldü, erkenden davrananlar şanslı. Geçen sene atılan basket sayısı kadar ağaç dikmiştik. Bu sene de öğrencilerin okuduğu kitapları sahaya getirmesini istiyoruz. Bir kitap kumbarası oluşturduk, burada biriktireceğiz. Burada toplanan kitaplarla Sincan’da bir okulun kütüphanesini oluşturacağız."

Önder Külçebaş da kendisinin 1995 yılında bir sokak basketbolunda keşfedildiğine dikkati çekerek, "20 sene profesyonel basketbol oynadım. Basketbol bana bir hayat verdi. Böyle bir organizasyona aracı olduğumuz için kulübüm adına gurur duyuyorum. Katılımcılara sürprizim var. Buraya katılan sporcularımızı ücretsiz bir şekilde maçlarımıza davet ediyoruz." diye konuştu.

