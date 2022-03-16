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Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

16.03.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden A.H'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıya ait adreste narkotik köpeği "Barut" aracılığı ile yapılan aramada 180 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada uyuşturucu temin ve ticaretine yönelik 4 ayrı operasyonda 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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