Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı

Ankara'da 300 polisin katılımıyla, küçük yaştakilere alkol satışının engellenmesine yönelik, eğlence mekanlarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Kaçakçılık ve Çocuk Şube Müdürlüklerine bağlı 52 ekip, eğlence mekanlarını denetledi.

Denetim kapsamında, çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı ve kurallara uymadığı belirlenen iş yerleri hakkında yasal işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi de gözaltına alındı.



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