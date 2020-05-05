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Ankara’da en güzel pencere, balkon ve teraslar yarışma ile belirlenecek

ANKARA HABERLERİ  | 05.05.2020 12:19 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, “En Güzel Pencere, Balkon ve Teras Tasarım Yarışması” düzenliyor.Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında evlerinde daha çok vakit geçiren Başkentlilerin bitki ve çiçek peyzaj çalışmalarına ağırlık vermesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, “En Güzel Pencere, Balkon ve Teras Tararım Yarışması” düzenliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, “En Güzel Pencere, Balkon ve Teras Tasarım Yarışması” düzenliyor.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında evlerinde daha çok vakit geçiren Başkentlilerin bitki ve çiçek peyzaj çalışmalarına ağırlık vermesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, “En Güzel Pencere, Balkon ve Teras Tararım Yarışması” düzenliyor. Başkentlilerin moral ve motivasyonunu artırmak, Ankara’nın yeşil dokusunu ön plana çıkarmak ve görsel kalitesi yüksek kentsel mekanların tasarlanmasına teşvik etmek amacıyla düzenlenen ödüllü yarışma için son başvuru tarihi 15 Mayıs olarak belirlendi. Yarışmada ilk üç dereceye girenlere Atatürk portresi ve Türk bayrağı, Ankara’yı ve Ankara tarihini anlatan kitaplar, flash bellek, powerbank, kalem ve defter, Ankara atkısı ve fideden oluşan çeşitli hediyeler verilecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yarışmaya gösterdikleri ilgiden dolayı tüm katılımcılara bitki tohumu ile teşekkür mektubu gönderecek.
Ankara il sınırları içerisinde yaşayan her yaş grubundan vatandaşın katılabileceği yarışma, doğaseverleri sanatsal tasarımlar yapmaya yönlendirmeyi amaçlıyor. Yarışma başvuru şartlarına Ankara Büyükşehir Belediyesinin www.ankara.bel.tr adresi ya da Ankara Kent Konseyinin www.ankarakentkonseyi.org.tr internet adresinden ulaşabilecek olan yarışmacılar, tasarımlarına ait farklı açılardan çekilmiş JPG formatında 3 adet fotoğrafı 4-15 Mayıs tarihleri arasında info@ankarakentkonseyi.org.tr mail adresine ulaştırabilecek. Gönderilecek fotoğraflaı Doç. Dr. Lale Özgenel, Ayşegül Aygün Coşkun, Eda Ersoy Tombalakoğlu, Faruk Küçük ve Songül Top’tan oluşan jüri tarafından seçilecek. Yarışma sonuçları ise 19 Mayıs Salı günü Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin www.ankara.bel.tr ve www.ankarakentkonseyi.org.tr internet adresleri üzerinden açıklanacak.

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İkindi
16:41
Akşam
19:54
Yatsı
21:25

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Gümüş Eczanesi
Cankaya
Nalan Eczanesi
Yenimahalle
Fakülte Eczanesi
Mamak
Aktay Eczanesi
Mamak
Ataselin Eczanesi
Cankaya
Yücetepe Eczanesi
Cankaya
Güneşim Eczanesi
Altindag
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