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Ankara'da enerji içeceği kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

22.11.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, enerji içeceği kutusuna gizlenmiş 356 gram taş kokain ve 419 gram esrar ile saksıda yetiştirilen 60 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ankara'da enerji içeceği kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Almanya’dan Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı bir araçta ve aracın sahibine ait ikametlerde dün yapılan aramada, enerji içeceği kutusuna gizlenmiş 356 gram taş kokain ve 419 gram esrar bulundu, ısı ve ışık düzeneği altında saksılarda yetiştirilmekte olan 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 3 araçta yapılan aramada, toplam 96,75 gram esrar, 45 gram metamfetamin, pipo, ruhsatsız tabanca ve 56 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Polatlı uyuşturucu operasyon

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