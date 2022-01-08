Ankara'da eşi tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi Kırşehir'de defnedildi

KIRŞEHİR (AA) - Ankara'da dün eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

Funda Koyuncu'nun (35) naaşı, Ankara'dan Kırşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne getirildi.

Cenaze işlemleri sırasında ölen kadının yakınları arasında tartışma çıktı. Koyuncu'nun naaşı, merkeze bağlı Dedeli köyüne götürülerek ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazı sırasında kadının yakınları gözyaşı döktü.

Funda Koyuncu'nun amcasının kızı Filiz Çökel, gazetecilere 15 yıllık evli çiftin uzun süredir aralarında sorun olduğunu söyledi.

Funda'nın bunu hiç bir zaman kendilerine yansıtmadığını belirten Çökel, "Son iki haftadır çok artmış. İki hafta önce yine bıçağın altına yatırmış. Kapı açık olduğu için kaçabilmiş. Cep telefonunda KADES uygulaması varmış, polisi aramış. Kocası polisi görünce kapıları kilitliyor, dış kapının arkasında sıkıştırıp öldürüyor." dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün eşini bıçakla öldüren R.K, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

