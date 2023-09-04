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Ankara’da “Filenin Sultanları” için şampiyonluk coşkusu

04.09.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı yenerek şampiyon olması coşkuyla kutlandı.

Ankara’da “Filenin Sultanları” için şampiyonluk coşkusu

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek tarihinde ilk defa şampiyon oldu. Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları’nın başarısı başkentin çeşitli yerlerinde vatandaşlar tarafından kutlandı. Ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşlar konvoylar oluşturdu ve kornalar ile şampiyonluğu kutladı. Bazı vatandaşlar ise şampiyonluk sevincini Güvenpark’ta yaşadı. Güvenpark’ta vatandaşlar şampiyonluğu kutlarken yoldan geçen araçlar ise kornalar ile eşlik etti.

Vatandaşlar, şampiyonluk sonrasında Filenin Sultanları ile gurur duyduklarını dile getirdi. Kutlamalara katılan bir vatandaş şampiyonluk sonrasında, “Çok mutluyuz, çok gururluyuz. 3 yıldır alamadığımız bir şampiyonluktu. Guidetti’nin karşı takımın hocası olması da ayrı bir sevinç sebebi oldu bizim için. Özellikle cumhuriyetin 100. yılında kadın voleybol takımımızın bu ülkede şampiyon olması ayrıca gururlandırdı. Kız çocuklarına çok güzel örnek oluyorlar. Bütün baskılara rağmen bunu başarmış olmaları biz Türk kadınları olarak daha da gurur verici oldu. Hepsini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kutlamalara katılan küçük bir kız çocuğu ise şampiyonluğu “Biz Türkiyeyiz” şiiri ile kutladı.

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