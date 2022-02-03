Ankara'da girdikleri evden kasa çalan hırsızlar yakalandı

Ankara'da bir evden, içinde 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile nakit döviz ve Türk lirası bulunan kasayı çalan 5 şüpheliden 2'si yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keçiören ilçesindeki bir eve geçen sene 31 Aralık günü giren hırsızlar buradaki çelik kasayı ev sahibine ait bir valize koyarak kaçtı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 90 ayrı güvenlik kamerasının yaklaşık 402 saatlik görüntüleri incelendi ve şüpheli şahısların hırsızlık olayından sonra lüks bir araçla olay yerinden uzaklaştıkları ve kimlikleri tespit edildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma yapan polis, şahısların 2 Şubat günü, hırsızlıkta kullandıkları araçla Ankara'ya hırsızlık yapmak için yeniden geldiklerini saptadı.

Takibe alınan ve çevre yolunda durdurulan araç içerisinde bulunan şüphelilerden M.Ç. ve S.B. uzun bir kovalamacanın ardından çıkmaz bir sokakta kıstırılarak yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen ve yapılan çapraz sorguda çaldıkları ziynet eşyaları ve dövizi bozdurduklarını söyleyen şüphelilerinden M.Ç'nin babasına ait Keçiören Bağlum bölgesinde bağ evinin bulunduğu öğrenildi.

Bağ evinin bahçesinde yapılan kar temizleme ve kazı çalışmaları sonucunda çalınan kasa ele geçirildi.

Şüphelilerin çaldıkları kasa ile bağ evine geldikleri ve kasayı burada balyozlarla açtıktan sonra içerisinde bulunan TL, döviz cinsinden paraları ve çeşitli ziynet eşyalarını aldıkları ve kasa içerisinden çıkan müştekiye ait pasaportları, maddi olarak değeri bulunmayan takıları, olayda kullandıkları elbiseleri ve müştekiye ait diğer belgeleri yakmaya çalışıp yeniden kasaya koyarak bağ evinin bahçesine gömdükleri tespit edildi.

Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen M.Ç'nin 7, S.B'nin 1, M.T'nin 3, K.Ç'nin 22 ve M.T'nin 5 farklı suçtan kaydı bulunduğu ve aynı aileye mensup oldukları tespit edildi.

Ele geçirilen müştekiye ait malzemeler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alınıp Hırsızlık Büro Amirliğine getirilirken, adli makamlara sevk edilen şüpheliler M.Ç. ve S.B. tutuklandı.

