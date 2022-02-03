YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da girdikleri evden kasa çalan hırsızlar yakalandı

Ankara'da girdikleri evden kasa çalan hırsızlar yakalandı

03.02.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da girdikleri evden kasa çalan hırsızlar yakalandı

Ankara'da bir evden, içinde 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile nakit döviz ve Türk lirası bulunan kasayı çalan 5 şüpheliden 2'si yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keçiören ilçesindeki bir eve geçen sene 31 Aralık günü giren hırsızlar buradaki çelik kasayı ev sahibine ait bir valize koyarak kaçtı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 90 ayrı güvenlik kamerasının yaklaşık 402 saatlik görüntüleri incelendi ve şüpheli şahısların hırsızlık olayından sonra lüks bir araçla olay yerinden uzaklaştıkları ve kimlikleri tespit edildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma yapan polis, şahısların 2 Şubat günü, hırsızlıkta kullandıkları araçla Ankara'ya hırsızlık yapmak için yeniden geldiklerini saptadı.

Takibe alınan ve çevre yolunda durdurulan araç içerisinde bulunan şüphelilerden M.Ç. ve S.B. uzun bir kovalamacanın ardından çıkmaz bir sokakta kıstırılarak yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen ve yapılan çapraz sorguda çaldıkları ziynet eşyaları ve dövizi bozdurduklarını söyleyen şüphelilerinden M.Ç'nin babasına ait Keçiören Bağlum bölgesinde bağ evinin bulunduğu öğrenildi.

Bağ evinin bahçesinde yapılan kar temizleme ve kazı çalışmaları sonucunda çalınan kasa ele geçirildi.

Şüphelilerin çaldıkları kasa ile bağ evine geldikleri ve kasayı burada balyozlarla açtıktan sonra içerisinde bulunan TL, döviz cinsinden paraları ve çeşitli ziynet eşyalarını aldıkları ve kasa içerisinden çıkan müştekiye ait pasaportları, maddi olarak değeri bulunmayan takıları, olayda kullandıkları elbiseleri ve müştekiye ait diğer belgeleri yakmaya çalışıp yeniden kasaya koyarak bağ evinin bahçesine gömdükleri tespit edildi.

Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen M.Ç'nin 7, S.B'nin 1, M.T'nin 3, K.Ç'nin 22 ve M.T'nin 5 farklı suçtan kaydı bulunduğu ve aynı aileye mensup oldukları tespit edildi.

Ele geçirilen müştekiye ait malzemeler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alınıp Hırsızlık Büro Amirliğine getirilirken, adli makamlara sevk edilen şüpheliler M.Ç. ve S.B. tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de kanser taraması yaptıranların sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle düştüTürkiye'de kanser taraması yaptıranların sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle düştü
Motorlu kuryelerden zam protestosuMotorlu kuryelerden zam protestosu
Hakkari'de iş makinesinin çarptığı sağlık personeli yaşamını yitirdiHakkari'de iş makinesinin çarptığı sağlık personeli yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Keçiören

Ankara Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
13:07
İkindi
15:51
Akşam
18:16
Yatsı
19:37
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.