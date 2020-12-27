Ankara'da gürültü kavgası: 4 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde 3 kişinin, Yukarı Çavundur Mahallesi'nde abartılı egzoz sesi bulunan 2 kamyonla gürültü çıkarması üzerine çevredekiler, durumu muhtara ve jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen mahalle muhtarı Osman Demirtaş, durdurduğu sürücüleri mahalle halkının rahatsız olduğunu söyleyerek uyarmak istedi.
Araçtaki Onur K, Osman Can K. ve Sezer K, tartıştıkları Demirtaş'ı darbederek yaraladı. Durumu gören mahalle sakinleri de sokağa inerek muhtar Demirtaş'ı darbeden kişilerle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda Onur K, Osman Can K. ve Sezer K, vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.