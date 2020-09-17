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Ankara'da hırsızlık operasyonu

ANKARA HABERLERİ  | 17.09.2020 06:42 | Son Güncelleme

Ankara'da hırsızlık operasyonu

Başkentte 15 ayrı evden toplam 120 bin liralık ziynet eşyası ve elektronik eşya çaldıkları belirlenen 4 zanlı tutuklandı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, temmuz ayı içerisinde il genelinde kapı kilit göbeği kırmak suretiyle evden hırsızlık olaylarının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinden özel bir ekip oluşturuldu.

Yürütülen çalışmalar sonrasında, hırsızlık olaylarını dört erkek zanlının gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, zanlıların kiralık araç kullanarak hareket ettiklerini tespit etti.

Zanlıların kullandıkları aracın GPS incelenmesi neticesinde, Diyarbakır'dan kiralandığı ve Ankara istikametine doğru yola çıktığı, güzergahda bulunan illerde birer gün konakladığı, bu zaman zarfında zanlıların hem illerin tarihi yerlerini gezdikleri hem de evden hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi.

Ankara'ya gelen zanlıların 15 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra Istanbul istikametine yola çıktıklarını belirleyen polis, teknik ve fiziki takip sonucunda aracı yol üstünde durdurarak M.B, N.K, H.G. ve A.M'yi gözaltına aldı.

Zanlıların araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda, hedef şaşırtmak için sık sık değiştirdikleri çok sayıda elbise, kapı kilit göbeğini kırmada kullanılan 4 tornavida, 2 kurbağacık anahtar, 1 ayarlı pense, 1 bıçak, evlerden çalındığı belirlenen 5 kol saati, 2 kolye, 1 bileklik, 1 gözlük, 1 tabaka, 2 yüzük, 1 çakı ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların özellikle gündüz vakti misafir ya da kiralık ev arama bahanesiyle binalara girip, evlerin zillerine bastıktan sonra içerden ev sahiplerinin evde olmadığını belirlemelerinin ardından kapı kilit göbeklerini kırıp eve girdikleri belirlendi.

Yine zanlıların 15 ayrı evden toplam 120 bin lira değerinde ziynet ve elektronik eşya çaldıkları, sık sık cezaevine girmelerine rağmen çıktıklarında aynı yöntemle hırsızlık yapmaya devam ettikleri, kiraladıkları aracı hedef saptırmak için hırsızlık suç kaydı olmayan H.G. adına kiraladıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamalan 4 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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