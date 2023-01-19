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Ankara'da hırsızlık zanlılarına yönelik "Kıskaç" operasyonu düzenlendi

19.01.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 14 evden toplam 792 bin 507 lira değerinde ziynet, para ve değerli eşya çaldıkları belirlenen 4 zanlı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin il genelinde 14 ayrı evden gerçekleştirilen hırsızlıkların olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu, 198 farklı kamera görüntüsü incelenerek 5 şüphelinin kimliği belirlendi.

Ekiplerin eş zamanlı düzenlediği "Kıskaç" operasyonunda şüpheliler S.V, S.K, E.A ve N.M gözaltına alınırken, G.M'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İkametine yaptırdığı gizli bölmede saklanırken yakalanan S.K'nin ise 50 yıl 8 ay kesinleşmiş cezasının olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden S.V'nin 101, S.K'nin 59, G.M'nin 17, N.M'nin 15, E.A'nın 11 olmak üzere toplamda 203 suç kayıtlarının olduğu ayrıca G.M'nin 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin hırsızlık yapacakları bölgede yaşayanların giyim tarzına göre kıyafet seçip, kiralık ev arama ya da misafir bahanesiyle binalara girdikleri, özellikle kapıları kilitli olmayan daireleri seçtikleri, 14 evden 792 bin 507 lira değerinde ziynet, para, silah ve benzeri değerli eşyalar çaldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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polis Ankara hırsızlık

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