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Ankara'da hücre evinde yakalanan FETÖ firarisi Niğde'de tutuklandı

25.06.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da hücre evinde yakalanan FETÖ firarisi Niğde'de tutuklandı

NİĞDE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Ankara'da hücre evinde gözaltına alınan firari zanlı Niğde'de tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen ve 2016'dan bu yana firari olarak aranan özel okul çalışanı öğretmen C.S'nin Ankara'da olduğunu tespit etti.

Ekipler, Ankara'da örgütün hücre evine düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Niğde'ye getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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