Ankara'da itfaiye aracının tarlaya devrilmesi sonucu ağır yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracının dün Beypazarı ilçesinde devrilmesi sonucu yaralanan itfaiye görevlisi, yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan ve Sincan Lokman Hekim Hastanesinde tedavi altına alınan Reis Keçecioğlu (57), hayatını kaybetti.

Çantırlı Mahallesi'ndeki arpa tarlasında çıkan yangına müdahaleye giden Hüseyin Uysal yönetimindeki 06 DS 3009 plakalı arazöz, dün, Başağaç Mahallesi'nde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrilmiş, itfaiye görevlileri Hüseyin Uysal, Ahmet Erdem ve Reis Keçecioğlu yaralanmıştı.



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